В Сергиевом Посаде полностью восстановлено электроснабжение после атаки дронов

В Сергиевом Посаде полностью восстановлено электроснабжение, нарушенное в результате атаки беспилотников минувшим утром, сообщили в компании "Россети Московский регион".

"К проведению аварийно-восстановительных работ специалисты приступили после ликвидации возгорания и устранения задымления силами МЧС. Часть потребителей были мгновенно запитаны по резервным схемам, через два часа после начала восстановительных работ подача электроэнергии была возобновлена у основной части потребителей Сергиева Посада. На данный момент обесточенных потребителей по электрическим сетям компании нет. Повреждённое электрооборудование выведено в ремонт, который будет завершен в ближайшие дни", - сообщили в электросетевой компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки дронов пострадали два человека.

"Сегодня утром в Сергиево-Посадском округе зафиксировано падение четырёх вражеских беспилотников. Пострадали два человека: 60-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, выбиты три зуба; у 40-летнего мужчины открытая рана шеи и ушиб грудной клетки", - рассказал глава региона.

Пострадавших доставили в Сергиево-Посадскую больницу, врачи оказывают им помощь. Состояние мужчин средней степени тяжести, угрозы жизни нет.