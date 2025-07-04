Доля дипломов, написанных ИИ, превысила 30%

Дипломов, написанных нейросетями, уже больше 30%. Об этом заявила и.о. заведующего кафедрой информационных систем Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ "ЛЭТИ") Евгения Новикова. Это данные по ее кафедре.

По его словам, еще в прошлом году таких дипломов было меньше 20%. В вузе полностью запрещено использование ИИ по направлениям "Психологические науки", "Сервис и туризм", "Физическая культура и спорт", "Искусствознание". Однако на остальных направлениях это не запрещено. Это допустимо, если студент понимает написанное и может обосновать результаты, полученные ИИ. На деле же для студентов все гораздо проще, пишет "Деловой Петербург".

Специалист в области ИИ, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов отмечает, что алгоритмы, основываясь на огромной базе текстов, подбирают наиболее вероятные слова в заданной последовательности слов и добиваются хороших результатов с точки зрения создания текста, но никакой мысли в них нет - это имитация. Они "гладкие", и в них не за что "зацепиться". Он резко отрицательно относится к тому, что дипломы студентам пишет нейросеть.