Россия и Украина продолжили обмен военнопленными

Россия и Украина продолжили обмен военнопленными в соответствии со стамбульскими договоренностями. Сегодня произошла очередная передача военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Как и прежде, не называется даже приблизительное число обмененных.

"В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - говорится в сообщении оборонного ведомства.