Россию и Саудовскую Аравию свяжет прямой авиарейс
Россия и Саудовская Аравия наладят прямое авиасообщение друг с другом. Детали привёл глава МИД России Сергей Лавров.
Полёты должны начаться в октябре, пишет ТАСС.
Иных деталей министр не привёл.
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13:15 мск.Россию и Саудовскую Аравию свяжет прямой авиарейс
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Россия и Саудовская Аравия наладят прямое авиасообщение друг с другом. Детали привёл глава МИД России Сергей Лавров.
Полёты должны начаться в октябре, пишет ТАСС.
Иных деталей министр не привёл.
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|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
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|ПН
|ВТ
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