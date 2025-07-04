Аэропорт "Большое Савино" в Перми возобновил работу

В аэропорту Пермь "Большое Савино" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Пермь.

"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн табло, в настоящий момент, задерживаются рейсы из Москвы, Сургута, Нижневартовска. Напомним, что ранее на территории Пермского края объявили "Беспилотную опасность". По данным краевого Минтербеза, режим был введен в связи с фиксацией инцидентов с участием беспилотников в соседних регионах.