04 Июля 2025
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Политика В России За рубежом
Фото: www.soynadiepress.com/

SCMP: Китай заявил ЕС, что не допустит поражения России

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил главе дипломатии ЕС Кае Каллас, что КНР не может позволить поражение России, поскольку после Украины США разожгут военный конфликт под боком Китая. Об этом пишет гонконгская South China Morning Post.

Официальные лица ЕС, присутствовавшие на встрече, были удивлены откровенностью высказываний Ван И. При этом Китай не является стороной конфликта и не оказывает поддержку Россиию, которая официально и не обращалась за помощью. Если бы Китай это делал, то конфликт давно бы закончился, сказал глава МИД КНР.

Издание отмечает, что подобные заявления прозвучали незадолго до саммита ЕС-Китай. Обычно перед такими мероприятиями таких заявлений не делают. Китай намекнул ЕС на возможное сокращение программы саммита. Во время встречи с Каллас Ван И также упомянул включение китайских банков в 18-й пакет антироссийских санкций ЕС. Они якобы помогают России. На эту меру Пекин обязательно ответит.

Китаевед Николай Вавилов отмечает, что каждый раз встреча каких-либо высокопоставленных лиц США, России и Китая с европейскими политиками заканчивается "сливом". Так произошло и в этот раз, хотя "любому и так понятно, что США уже давно взялись за Китай, и ему выгодно распределять это давление по периметру".

Теги: китай, ЕС


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