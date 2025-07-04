Shot: Подрыв бывшего мэра Луганска устроила женщина

Подрыв экс-мэра Луганска устроила 36-летняя женщина, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, СВУ находилось у нее в рюкзаке, оно было приведено в действие дистанционно. Подозреваемая стояла возле здания на улице Тараса Шевченко, откуда выходил Манолис Пилавов. Предположительно, девушка не знала, для чего ее используют, и могла действовать по заданию, пишет Shot. В результате взрыва погибла она и бывший глава города.

Взрыв в центре Луганска, во время которого погиб бывший мэр Манолис Пилавов, произошел 3 июля. Следствие квалифицировало его как теракт. Уголовное дело возбуждено сразу трем статьям.