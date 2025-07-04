Прощание с экс-мэром Луганска состоится 5 июля

Названы дата и время панихиды и прощания с экс-мэром Луганска Манолисом Пилавовым.

Церемония состоится завтра, 5 июля, в храме в честь иконы Божье Матери "Умиление" с 10.00 до 12.00, сообщает правительство ЛНР в своём telegram-канале.

ЧП произошло на улице Тараса Шевченко – недалеко от краеведческого музея, где проходило открытие выставки, посвященной "операции "Поток". Пилалов стал единственной жертвой взрыва. После этого председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук возложил ответственность за смерть бывшего градоначальника на Киев.