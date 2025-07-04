Свердловское МЧС об отмене особого противопожарного режима: "Ограничения продолжают действовать"

В МЧС заявили, что хотя на Среднем Урале и снят особый противопожарный режим, ограничения продолжают действовать.

Напомним, что с 4 июля в регионе отменили особый противопожарный режим, введенный в апреле. Распоряжение подписал врио губернатора Денис Паслер. Режим запрещал разведение костров и использование открытого огня, проведение пожароопасных работ и выжигание сухой травы.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, отмена особого режима на региональном уровне вовсе не означает полного снятия всех ограничений.

"Местные ограничения продолжают действовать. Особый противопожарный режим, введенный главами муниципалитетов, продолжает действовать на территории 60 муниципальных образований Свердловской области", - заявили в ведомстве.

В МЧС призывают уточнять информацию перед тем, как планировать любые огневые работы или отдых на природе. Это можно сделать в Единой дежурно-диспетчерской службе муниципалитета.

Стоит отметить, что весной свердловчане вовсю жарили шашлыки на природе, несмотря на запреты.