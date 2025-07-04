В Екатеринбурге задержали двух адвокатов по делу бывшей невестки экс-главы Екатеринбурга Чернецкой

В Екатеринбурге задержали двух адвокатов: якобы речь идет про Владимира Певчева и Андрея Жукова. Как сообщил Накануне.RU осведомленный источник, их подозревают в мошенничестве, и одному их них уже сегодня вынесут меру пресечения.

Задержание адвокатов, возможно, связано с делом экс-невестки бывшего главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого - Анастасии Чернецкой. Якобы экс-глава УАТ Максим Пузанков, фигурирующий в этом деле, пользовался услугами Певчева и Жукова. Последние же якобы пытались повлиять на ход следствия.

По словам источника, еще в начале года в кабинет Певчева по улице Урицкого пришли с обысками. Адвокат сам пустил силовиков в офис, где те провели осмотр помещения.

Что касается Андрея Жукова, раньше он якобы работал следователем 4-го следственного управления Главного следственного управления СКР в Екатеринбурге.

В СКР дело пока не комментируют.