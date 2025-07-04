Торги акциями "Южуралзолота" остановлены по требованию ЦБ - Мосбиржа

Мосбиржа объяснила причину приостановки торгов акциями "Южуралзолота" (ПАО "ЮГК).

"Московская биржа приостановила торги акциями ПАО "ЮГК" на основании предписания Банка России. Торги акциями ЮГК приостановлены во всех режимах торгов. Торги остальными инструментами на Московской бирже проходят в штатном режиме", - говорится в сообщении площадки.

Причину выпуска предписания ни Мосбиржа, ни регулятор не объясняют.

В свободном обращении находится около 22% ЮГК. Накануне акции "Южуралзолота" сильно падали на новостях о претензиях Генпрокруатуры к основному акционеру компании Константину Струкову. Надзорное ведомство через суд добивается национализации пакета акций Струкова (около 68%). При этом в ЦБ заявляли, что миноритарных акционеров притязания государства не коснутся.