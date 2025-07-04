В Перми вооруженный неадекватный мужчина напал на кафе

Сегодня в Перми на ул. Пушкина неадекватный мужчина с пистолетом начал крушить входную группу кафе и угрожать персоналу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Цербер".

Инцидент произошел около пяти утра. Мужчина разбил стекла входной двери. В компанию "Цербер" поступил сигнал "Тревога". На объект было направлено два экипажа группы быстрого реагирования в составе двух вооруженных охранников в каждом.

Прибывшие на вызов охранники увидели разбитую дверь в кафе. Рядом находился агрессивный мужчина, на руках и одежде которого были пятна крови. В руках дебошир держал предмет, похожий на пистолет. Бойцы ГБР предложили положить предмет на землю. Мужчина их требования проигнорировал, перезарядил оружие и направил его в сторону охранников, однако они успели скрутить неадеквата и вызвали полицию.

Задержанному оказали первую медицинскую помощь до прибытия полицейских - остановили кровотечение, обработали порезы.

Мужчина передан сотрудникам полиции для проведения дальнейшего разбирательства по факту произошедшего. Сотрудниками кафе написано заявление в полицию. Ведётся следствие. Причины по которым мужчина начал свои противоправные действия устанавливаются.