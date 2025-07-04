В "Транснефти" подтвердили смерть вице-президента Бадалова

В компании "Транснефть" высказались о смерти своего топ-менеджера Андрея Бадалова. Он умер в возрасте 62 лет.

В организации "скорбят о невосполнимой утрате, постигшей коллектив". В компании отметили, что Бадалов пришёл в ПАО "Транснефть" в 2021 г., в сложный и напряжённый период. С первых шагов активно включившись в работу по комплексной цифровизации и автоматизации производственных процессов в масштабах всей системы трубопроводного транспорта, он "проявил высочайший профессионализм, компетентность, талант руководителя и опыт эксперта".

Под его непосредственным руководством и с его личным участием в кратчайшие сроки были реализованы масштабные наукоемкие проекты, позволившие вывести "Транснефть" на качественно новый технологический и организационный уровень, эффективно преодолеть вызовы санкционных ограничений, особенно остро затронувших отрасль информационных технологий, сообщает пресс-служба "Транснефти".

Сегодня утром стало известно, что Бадалов якобы выпал из окна своей квартиры на Рублёвском шоссе. В результате падения топ-менеджер умер.

С 2022 г. из жизни ушли порядка десяти топ-менеджеров, имевших прямое отношение к нефтегазовой сфере. Некоторые умирали при довольно странных обстоятельствах. Так, в сентябре 2022 г. из окна главного корпуса ЦКБ выпал глава совета директоров ЛУКОЙЛа Равиль Маганов. А сменивший Маганова на посту Владимир Некрасов умер уже в октябре 2023 года от сердечной недостаточности.