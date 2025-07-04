Mash: Два человека пострадали в результате шторма в Петербурге

Две женщины пострадали в Санкт-Петербурге из-за непогоды, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, на одну из них рухнуло дерево в Кронштадте, когда та находилась в салоне автомобиля. Об обстоятельствах, при которых пострадала вторая женщина, не сообщается.

Отмечается, что за утро мощный ветер повалил уже более 35 деревьев. Повреждено минимум пять машин. Кроме того, шторм снес остановку в Пушкинском районе и слабо закрепленные конструкции.

Напомним, защитная дамба в Санкт-Петербурге полностью закрыта. Сейчас вода в Невской губе Финского залива максимально поднялась – уровень с внешней стороны защитных сооружений превысил 180 см, сообщили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга.

Накануне главный синоптик города Александр Колесов предупредил о редком явлении – июльском наводнении в северной столице. Такой погоды в городе не было уже 160 лет.

Из-за сильного западного ветра с порывами до 25-28 м/с, высоты волн 2-2,5 метра в устье Невы повысился уровень воды до критериев наводнения. В городе объявили штормовое предупреждение.