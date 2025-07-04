У них большие скидки. Онлайн-продавцы объединились против Wildberries и Ozon

Несколько участников интернет-торговли и рынка физической розницы направили обращения замруководителя администрации президента РФ Максиму Орешкину, премьеру Михаилу Мишустину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совфеда Валентине Матвиенко. Они просят внести ряд изменений в законопроект о платформенной экономике.

Читайте также: В законопроекте о регулировании маркетплейсов изменились правила предоставления скидок

Главная просьба - ограничить общий объем средств, который компания может инвестировать в скидки в течение года, 10% от общего оборота товаров за год. Недавно магазины жаловалась на слишком низкие цены на маркетплейсах. Они усматривают в этом угрозу монополизации рынка торговли и последующего роста цен на товары.

Также в письме выражается просьба сократить срок принятия закона до 1 марта 2026 года. Ранее авторы решили перенести его на год вперед, чтобы дать время на адаптацию.

Обращения подписали главы таких торговых сетей, как "Магнит", "Лента", "Яндекс Маркет", "Купер" (ранее "СберМаркет") и др.