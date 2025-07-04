"Хватит лайкать чужой опыт – собирай свой": в Екатеринбурге пройдет открытый Кубок RCC Extreme

Уже в эту субботу, 5 июля, в скейт-парке у КРК "Уралец" пройдет одно из главных экстремальных событий этого лета – открытый Кубок RCC Extreme Екатеринбург.

Мероприятие, организованное Русской медной компанией, станет ярким праздником спорта не только для участников турнира, но и для всех поклонников экстрима. RCC Extreme – это продвижение стрит-культуры в самом сердце Урала. Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: самокат стрит, самокат парк, ВМХ стрит, ВМХ парк, МТВ и скейтборд стрит.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, Кубок Екатеринбурга это не просто соревнования, но и отличная возможность для семейного отдыха. Зрителей ждут яркие активности: кастомайзинг, квесты, мастер-классы по балансборду и скейтборду, а также контест "Лучший трюк в зоне флэт".

Регистрация начнется в 10 часов утра, а последние квалификационные заезды пройдут во второй половине дня. Участники распределены по возрастным группам таким образом, чтобы выступающие могли не ждать результатов до конца финальных выступлений.

Важно: в день мероприятия доступ спортсменов на площадку осуществляется при наличии защитного шлема. В зону для профессионального катания допускаются лица, достигшие 14 лет, при наличии паспорта.

"Наши соревнования – это когда у спортсменов потеют шлемы, у зрителей – ладошки, а к концу дня все уносят домой больше чем просто фотки для соцсетей. В этот раз добавили квесты: теперь зрители не просто наблюдают, они тоже участвуют и вовлекаются в атмосферу. Хватит лайкать чужой опыт – собирай свой", - рассказала менеджер проекта RCC Extreme Анна Веремеенко.

Расписание 5 июля

10:00-10:50: регистрация участников по году рождения (2019-2018, 2017-2016, 2015-2014, 2013-2012 г.р.), категории самокат стрит и самокат парк.

11:00-11:10: инструктаж спортсменов.

11:10-12:30: соревновательные заезды.

12:30-12:45: награждение.

11:20-12:20: регистрация участников по году рождения (2011-2010, 2009-2008, 2007 г.р. и старше), категории самокат стрит и парк.

12:30-12:40: инструктаж спортсменов.

12:40-15:10: соревновательные заезды.

15:10-15:30: награждение.

14:30-15:30: регистрация участников по году рождения (2019-2018, 2017-2016, 2015-2014, 2013-2012, 2011-2010, 2009-2008, 2007 г.р. и старше), категории скейтборд стрит, BMX парк, ВМХ стрит.

15:30-15:40: инструктаж спортсменов.

15:40-18:40: соревновательные заезды идут параллельно друг с другом в разных зонах.

18:40-19:00: награждение.

Стоит отметить, что скейт-парк RCC Extreme доступен для свободного посещения в течение всего сезона.