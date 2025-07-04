"Хватит лайкать чужой опыт – собирай свой": в Екатеринбурге пройдет открытый Кубок RCC Extreme

04 Июля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азербайджанский прецедент

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Спорт Свердловская область
Фото: Олег Коровяков

"Хватит лайкать чужой опыт – собирай свой": в Екатеринбурге пройдет открытый Кубок RCC Extreme

Уже в эту субботу, 5 июля, в скейт-парке у КРК "Уралец" пройдет одно из главных экстремальных событий этого лета – открытый Кубок RCC Extreme Екатеринбург.

Мероприятие, организованное Русской медной компанией, станет ярким праздником спорта не только для участников турнира, но и для всех поклонников экстрима. RCC Extreme – это продвижение стрит-культуры в самом сердце Урала. Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: самокат стрит, самокат парк, ВМХ стрит, ВМХ парк, МТВ и скейтборд стрит.

Открытый Кубок RCC Extreme Екатеринбург(2025)|Фото: Олег Коровяков

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, Кубок Екатеринбурга это не просто соревнования, но и отличная возможность для семейного отдыха. Зрителей ждут яркие активности: кастомайзинг, квесты, мастер-классы по балансборду и скейтборду, а также контест "Лучший трюк в зоне флэт".

Открытый Кубок RCC Extreme Екатеринбург(2025)|Фото: Олег Коровяков

Регистрация начнется в 10 часов утра, а последние квалификационные заезды пройдут во второй половине дня. Участники распределены по возрастным группам таким образом, чтобы выступающие могли не ждать результатов до конца финальных выступлений.

Открытый Кубок RCC Extreme Екатеринбург(2025)|Фото: Олег Коровяков

Важно: в день мероприятия доступ спортсменов на площадку осуществляется при наличии защитного шлема. В зону для профессионального катания допускаются лица, достигшие 14 лет, при наличии паспорта.

"Наши соревнования – это когда у спортсменов потеют шлемы, у зрителей – ладошки, а к концу дня все уносят домой больше чем просто фотки для соцсетей. В этот раз добавили квесты: теперь зрители не просто наблюдают, они тоже участвуют и вовлекаются в атмосферу. Хватит лайкать чужой опыт – собирай свой", - рассказала менеджер проекта RCC Extreme Анна Веремеенко.

Расписание 5 июля

10:00-10:50: регистрация участников по году рождения (2019-2018, 2017-2016, 2015-2014, 2013-2012 г.р.), категории самокат стрит и самокат парк.

11:00-11:10: инструктаж спортсменов.

11:10-12:30: соревновательные заезды.

12:30-12:45: награждение.

Открытый Кубок RCC Extreme Екатеринбург(2025)|Фото: Олег Коровяков

11:20-12:20: регистрация участников по году рождения (2011-2010, 2009-2008, 2007 г.р. и старше), категории самокат стрит и парк.

12:30-12:40: инструктаж спортсменов.

12:40-15:10: соревновательные заезды.

15:10-15:30: награждение.

Открытый Кубок RCC Extreme Екатеринбург(2025)|Фото: Олег Коровяков

14:30-15:30: регистрация участников по году рождения (2019-2018, 2017-2016, 2015-2014, 2013-2012, 2011-2010, 2009-2008, 2007 г.р. и старше), категории скейтборд стрит, BMX парк, ВМХ стрит.

15:30-15:40: инструктаж спортсменов.

15:40-18:40: соревновательные заезды идут параллельно друг с другом в разных зонах.

18:40-19:00: награждение.

Стоит отметить, что скейт-парк RCC Extreme доступен для свободного посещения в течение всего сезона.

Теги: RCC Extreme, соревнования, экстремалы, зрители, Кубок, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети