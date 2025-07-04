Торги акциями "Южуралзолота" были приостановлены

Мосбиржа приостановила торги акциями "Южуралзолота" (ЮГК), хотя официально об этом площадка не уведомляла, пишет "РБК Инвестиции" со ссылкой на источники в брокерских компаниях. По данным издания, сделки с бумагами компании невозможно совершить в приложениях сразу нескольких брокерских сервисов.

Накануне акции ЮГК сильно падали на рынке на фоне новостей о претензиях Генпрокуратуры к основному владельцу компании Константину Струкову. В моменте на бирже акции, находящиеся в свободном обращении (около 22% всех акций) падали на17%. Также стало известно, что годовое собрание акционеров решило не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года.

Генпрокуратура требует изъять в пользу государства около 68% акций "Южуралзолота" – это пакет, принадлежащий депутату Челябинского заксобрания Константину Струкову. Надзорное ведомство считает, что акции были получены Струковым в нарушение закона.

В то же время Центральный банк России заверил, что миноритарных акционеров претензии прокуратуры не коснутся. Однако не исключено, что инвесторы опасаются повторения ситуации с Соликамским магниевым заводом, когда у миноритариев, купивших акции на бирже, они также были изъяты по требованию прокуратуры.