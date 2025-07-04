ФАС выдала предупреждение крупнейшему в России производителю соли

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение крупнейшему производителю соли в России – компании "Руссоль".

По данным ФАС, компания в 2024 году занимала доминирующее положение на оптовом рынке пищевой соли, при этом "уклонялась от заключения договора поставки с компаниями "Сольторг" и "Главснаб" "Это может являться нарушением антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении антимонопольной службы.

Чтобы исправить ситуацию, "Руссоль" должен представить в ФАС разработанный план торговой политики, в котором будет обозначен порядок заключения договоров поставки и удовлетворения заявок, а также будет закреплен принцип ценообразования.

"Руссоль" базируется в Оренбурге, ведет работу в Оренбургской, Иркутской, Астраханской и Тульской областях.