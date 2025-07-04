В Курской области продлена отсрочка уплаты налогов

Правительство России продлило отсрочку по уплате транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц для жителей отдельных территорий Курской области. Решение распространяется на налоги, которые надо заплатить в 2024-25 гг. Оплатить их можно будет до 1 декабря 2026 г.

Отсрочка предоставляется гражданам, местом жительства которых по состоянию на 1 августа 2024 г. являлась приграничная территория Курской области либо территория Курской области, где введён режим контртеррористической операции и в отношении жителей принято решение об отселении, сообщает пресс-служба кабмина.

В апреле с предложением продлить отсрочку выступило министерство финансов России.