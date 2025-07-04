В Петербурге пик наводнения: воду сдерживает защитная дамба

Защитная дамба в Санкт-Петербурге полностью закрыта. Сейчас вода в Невской губе Финского залива максимально поднялась – уровень с внешней стороны защитных сооружений превысил 180 см, сообщили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга.

Накануне главный синоптик города Александр Колесов предупредил о редком явлении – июльском наводнении в северной столице. Такой погоды в городе не было уже 160 лет.

Из-за сильного западного ветра с порывами до 25-28 м/с, высоты волн 2-2,5 метра в устье Невы повысился уровень воды до критериев наводнения. В городе объявили штормовое предупреждение.

"Для предотвращения морского нагонного наводнения по распоряжению ЦУКС МЧС задействован Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. Движение затворов на закрытие начато в 21:00 МСК 03 июля 2025 года. Положение "ЗАКРЫТО" все затворы заняли в 22:24 МСК. Доступ воды со стороны Финского залива к Санкт-Петербургу полностью остановлен. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено распоряжением Капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург". О времени открытия КЗС будет объявлено дополнительно, после уточнения гидрологической обстановки", - сообщили в дирекции.