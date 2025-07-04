Клишас поддержал депортацию мигрантов-подростков после избиения российского подростка

В Санкт-Петербурге произошло избиение местного подростка подростками-мигрантами, в результате оба малолетних мигранта вместе с семьям выдворены из России.

30 июня 16-летний питерский подросток попал в больницу с побоями после конфликтной переписки в соцсети с 13-летним азербайджанцем. Тот пришел на встречу не один, а с 15-летним соотечественником. Вдвоем они избили юношу. Региональное МВД приняло решение депортировать обе семьи.

Сенатор Андрей Клишас публично поддержал это решение и члена СПЧ Кирилла Кабанова, который одобрил жесткие меры против нарушителей и преступников.

"Региональное МВД поступило без сомнений правильно. За любыми хулиганскими деяниями иностранных граждан и их чад и любое проявление ими агрессии по отношению к гражданам РФ неизбежно должно следовать выдворение из России. Именно для этого МВД и наделили полномочиями самостоятельно (!) принимать решения о выдворении всякого рода негодяев и нарушителей российских законов", - написал Кабанов.

Клишас заявил, что должно быть только так, что "нарушителям российских законов из числа иностранных граждан - тюрьма или депортация".

В 2024 году был принят закон, наделяющий полицейских полномочиями выдворять из страны иностранцев за ряд правонарушений без решения судов. В конце июня в Госдуму был внесен законопроект о том, чтобы считать иностранное гражданство отягчающим обстоятельством при рассмотрении преступлений о причинении телесных повреждений гражданам России средней и большой тяжести.