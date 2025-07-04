В Москве будут снимать с учета мигрантов с выключенной геолокацией

Если мигрант выключить геолокацию и три дня не будет сообщать в приложении свое местоположение, то его будут снимать с регистрации в течение суток. Такой проект приказа разработало МВД, он касается исполнения недавно принятого закона, устанавливающего эксперимент, по которому иностранцы без виз будут регистрироваться и сообщать сведения о своем местоположении через специально разработанное мобильное приложение.

Эксперимент должен начаться в Москве и Московской области с 1 сентября 2025 года и рассчитан на четыре года. Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, мигрантов в этом случае будут автоматически снимать с учета в течение одного дня. Также основанием для снятия с регистрации будут данные о выезде мигранта из России.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что если этот эксперимент будет успешным, то его можно будет распространить и на другие регионы. Закон об эксперименте в Москве и Подмосковье был принят 20 мая. Он вводит для мигрантов обязательную регистрацию, дактилоскопию, биометрическое фотографирование и мониторинг геолокации. Хотя это только два региона из 89, в них находится около 20-25% мигрантов в России. При этом многие эксперты говорят, что такие меры должны приниматься быстрее и решительнее и сразу распространяться на все регионы, а не ждать результатов из Москвы и Подмосковья.