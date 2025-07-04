"Мать" из Нижнего Тагила несколько лет получала пособия на несуществующего ребенка

В Нижнем Тагиле местная жительница решила притвориться матерью для получения социальных выплат. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Христина Христова подделала свидетельство о рождении ребенка, затем зарегистрировала "малыша" по месту жительства, а после обратилась в государственные органы за положенными матерям социальными выплатами. Наличие ребенка никто проверять не стал, а потому на протяжении нескольких лет Христова получала пособия, сумма которых достигла 1 млн рулей.

Преступление все же удалось раскрыть. Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал свердловчанку виновной в хищении бюджетных средств путем подделки документов (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ) и назначил ей наказание в виде 1,5 лет исправительной колонии общего режима. Также с Христовой взысканы процессуальные издержки и материальный ущерб, причиненный преступлением.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.