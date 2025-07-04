УФСБ накрыло в Камышлове подпольную мастерскую по изготовлению оружия и взрывчатки
В Камышлове ликвидировали подпольную мастерскую по изготовлению оружия и взрывчатки, созданную 47-летним местным жителем. Об этом сообщает близкий к ФСБ Telegram-канал "Антитеррор Урал".
Установлено, что ранее неоднократно судимый уралец переделывал различные виды оружия, превращая его в боевое. Из его личного арсенала было изъято:
- 134,8 г промышленного пластичного взрывчатого вещества ПВВ-12М;
- взрывное устройство имитационного патрона ИМ-82(107)М;
- две шашки имитации разрыва артиллерийского снаряда ШИРАС-М;
- самодельная пиротехническая смесь массой 66,7 г;
- части охотничьего карабина "Тигр" калибра 7,62×54R;
- самодельно изготовленное короткоствольное ружье 12-го калибра.
Камышловский районный суд признал подпольного оружейника виновным сразу по нескольким статьям:
- ч. 1 ст. 112 (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью);
- ч. 2 ст. 115 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью);
- ч. 1 ст. 222 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов);
- ч. 1 ст. 222.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
По совокупности преступлений он был приговорен к 6,5 годам исправительной колонии общего режима со штрафом в 15 тыс. рублей.
"Правоохранительные органы продолжают комплексную работу по выявлению и пресечению на территории региона фактов незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ", — отметили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.