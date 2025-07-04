УФСБ накрыло в Камышлове подпольную мастерскую по изготовлению оружия и взрывчатки

В Камышлове ликвидировали подпольную мастерскую по изготовлению оружия и взрывчатки, созданную 47-летним местным жителем. Об этом сообщает близкий к ФСБ Telegram-канал "Антитеррор Урал".

Установлено, что ранее неоднократно судимый уралец переделывал различные виды оружия, превращая его в боевое. Из его личного арсенала было изъято:

134,8 г промышленного пластичного взрывчатого вещества ПВВ-12М;

взрывное устройство имитационного патрона ИМ-82(107)М;

две шашки имитации разрыва артиллерийского снаряда ШИРАС-М;

самодельная пиротехническая смесь массой 66,7 г;

части охотничьего карабина "Тигр" калибра 7,62×54R;

самодельно изготовленное короткоствольное ружье 12-го калибра.

Камышловский районный суд признал подпольного оружейника виновным сразу по нескольким статьям:

ч. 1 ст. 112 (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью);

ч. 2 ст. 115 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью);

ч. 1 ст. 222 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов);

ч. 1 ст. 222.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

По совокупности преступлений он был приговорен к 6,5 годам исправительной колонии общего режима со штрафом в 15 тыс. рублей.

"Правоохранительные органы продолжают комплексную работу по выявлению и пресечению на территории региона фактов незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ", — отметили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.