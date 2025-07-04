"Вкусно - и точка" ищет здание для штаб-квартиры

Сеть заведений "Вкусно – и точка" ищет для себя офисное здание. Его площадь должна быть от 10 тыс. "квадратов". В нём хотят разместить штаб-квартиру компании, а избыток площадей могут сдать в аренду.

Приоритетный вариант – бизнес-центр "Лайт Хаус" в центре Москвы. Его стоимость – более 15 млрд руб. Купить крупный офис сейчас проще, чем арендовать, пишет "Ъ".

В середине июня стало известно, что "Вкусно – и точка" намерена довести долю отечественных поставщиков продуктов до 99% - это произойдет после запуска отечественного производства картофеля, тогда импортным останется только апельсиновый сок, "с которым в России трудно". У "Вкусно – и точка" сейчас 950 ресторанов по всей стране и ежегодно открывается 50-60 новых точек. По словам первого вице-премьера российского правительства Дениса Мантурова, относительно показателей "Макдоналдса" "Вкусно – и точка" удвоила выручку.