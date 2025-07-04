Глава МИД Китая: Если бы Пекин реально поддерживал Москву, то конфликт на Украине давно бы закончился

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил на переговорах с главой европейской дипломатией Кайей Каллас, что Пекин не заинтересован в поражении России в российско-украинском конфликте, поскольку опасается, что в этом случае США переключат все свое внимание на КНР, об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет South China Morning Post.

Эта позиция Китая давно известна в ЕС, хотя она и диссонирует с публичными заявлениями китайских властей. МИД КНР регулярно заявляет, что Китай не принимает сторону ни одного из участников конфликта. По данным SCMP, некоторые европейские дипломаты на этой встрече были удивлены откровенностью высказываний Ван И.

При этом министр иностранных дел Китая продолжает отрицать, что Китай оказывает какую-либо поддержку (в том числе материальную) действиям Москвы. Якобы, Ван И заявил, что если бы Пекин реально поддерживал Москву, то конфликт давно бы закончился.