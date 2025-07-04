На Дальнем Востоке осуждён экс-замглавы администрации портов Приморья

На Дальнем Востоке осуждён бывший замглавы ФГБУ "Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики". Решение принял Фрунзенский районный суд Владивостока.

В суде выяснилось, что учреждение заключило договор на обследование акваторий 12 морских портов. В 2021 г. заместитель руководителя организации, зная о некачественно выполненной работе по договорам, завизировал акт об её исполнении. После этого его начальник подписал бумаги о выполнении работ и оплатил их. Речь идёт о сумме в 4,2 млн руб.

Судили бывшего замруководителя по статье "Превышение полномочий". Приговор – три года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и двухлетним лишением права занимать определенные должности, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.