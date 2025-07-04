Атака БПЛА на Сергиев Посад: два человека пострадали

Два человека пострадали в результате падения четырех беспилотников в Сергиево-Посадском округе. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Состояние пострадавших мужчин — средней тяжести, они доставлены в больницу.

Воробьев добавил, что энергетики занимаются восстановлением электроснабжения.

В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание электрической подстанции в районе микрорайона Звездочка, нет электричества в пяти районах. Об этом в Telegram-канале сообщила глава округа Оксана Ероханова.

По данным Минобороны, за прошедшую ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 48 украинских беспилотников. 26 дронов ликвидировали над Ростовской областью, 12 — над Курской, шесть сбили над Белгородской, три — над Орловской и один — над Липецкой областями.