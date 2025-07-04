Анна Турунцева станет новым заммэра Екатеринбурга

В мэрии Екатеринбурга прошли кадровые изменения. Новым заместителем главы города Алексея Орлова станет Анна Турунцева.

Как сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией, новый заммэра займется вопросами финансов. Ранее она де-факто работала в этой должности после ухода замглавы по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрея Корюкова.

"Анна Германовна - одна из старожилов мэрии, железная леди и хранитель городской казны. Должность, считаем, полностью заслужила. Поздравляем!" - говорится в сообщении.

В пресс-службе мэрии Накануне.RU информацию о назначении подтвердили.

"О назначении своим заместителем объявил сегодня на утреннем совещании Алексей Орлов", - сказали в горадминистрации.