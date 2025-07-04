В Нижневартовске четверо мужчин устроили драку с оружием на детской площадке

В Нижневартовске четверо мужчин на детской площадке устроили драку. У одного из них при себе был травматический пистолет, передает корреспондент Накануне.RU.

Видео потасовки опубликовано в группе "Типичный Нижневартовск" социальной сети "ВКонтакте".

В настоящий момент участники конфликта задержаны и доставлены в отдел полиции для проведения дальнейших процессуальных действий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.