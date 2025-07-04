04 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Задержания в Азербайджане повлияли на туристов из России

После задержаний россиян в Азербайджане продажи авиабилетов в эту страну упали на 9%.

Туристы из России взяли паузу и новых поездок не бронируют, следя за развитием ситуации. По словам туроператоров, при этом те, кто уже запланировал отдых в Баку или на курортах Каспийского моря и уже имеет на руках билеты на вылет в ближайшие дни, от путешествия не отказываются.

По итогам 2024 года россияне заняли первое место среди туристов, приехавших в Азербайджан — на них пришлось 28% от общего въездного турпотока (3 млн человек). Таковы оценки Госкомстата республики. В этом году турпоток из РФ, по прогнозам экспертов, должен вырасти — из-за подорожания отдыха на Черном море и закрытых пляжей после разлива мазута, сообщает Forbes.

Ранее стало известно, что российские туристы стали массово отказываться от туристических поездок в Азербайджан. Это произошло после предостережений МИД РФ на фоне необоснованных задержаний наших сограждан в этой стране.

Теги: Азербайджан, туризм, Россия


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.07.2025 01:58 Мск В Москве задержан азербайджанский авторитетный бизнесмен Вагиф Бакинский
Ранее 03.07.2025 12:45 Мск "Турпром": Российские туристы массово отказываются от поездок в Азербайджан

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