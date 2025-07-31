Энерговоры с Южного Урала возместят компании "Россети Урал" более 11,6 миллиона рублей

За первое полугодие 2025 года энергетики челябинского филиала "Россети Урал" выявили в Челябинске 95 фактов нарушения порядка потребления электроэнергии на сумму более чем 11,6 миллиона рублей, в том числе почти 5 миллионов рублей – по 11 зафиксированным фактам бездоговорного потребления.

Так, в ходе рейдовых мероприятий на территории присутствия Челябинских городских электрических сетей в Калининском, Курчатовском, Ленинском, Металлургическом, Советском, Тракторозаводском и Центральном районах Челябинска специалисты компании выявили 36 случаев вмешательства в конструкцию приборов учета с системой дистанционного сбора данных. По итогам проверок энергетики составили 48 актов неучтенного потребления электроэнергии на сумму 6,6 миллиона рублей.

Нарушителям предстоит возместить ущерб добровольно или по решению суда. В отношении потребителей, не погасивших задолженность в установленные сроки, проводится претензионно-исковая работа с возложением на виновных лиц всех судебных расходов.

Несанкционированное вмешательство в работу электросетевого оборудования может привести к нарушению электроснабжения населенных пунктов и социально значимых объектов. Кроме того, самовольное присоединение к сетям в большинстве случаев выполняется с грубейшими нарушениями техники безопасности и риском для здоровья и даже жизни.

Специалистам блока реализации услуг и учета электроэнергии удается своевременно обнаружить случаи незаконного отбора ресурса благодаря специальным измерительным устройствам, программным комплексам, оснащенных современными технологиями анализа и статистической обработкой данных, которые обеспечивают непрерывный мониторинг потребления электрической энергии в режиме реального времени. Интеллектуальные системы учета гарантируют надежность и точность дистанционного контроля, выявляя любые отклонения и предотвращая несанкционированные подключения. Все это дает стабильность энергосистемы и защищает права добросовестных пользователей.

Напомним, незаконное потребление электроэнергии является правонарушением, за которое предусмотрена административная и уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. Согласно ст. 7.19 Кодекса об административных правонарушениях РФ самовольное подключение к сетям, а также безучетное использование электроэнергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тыс. рублей; на юридических лиц − от 100 до 200 тыс. рублей. За повторное самовольное подключение к электросетям, а также неучтенное использование электроэнергии на граждан налагается штраф от 15 до 30 тыс. рублей, для организаций – от 200 до 300 тыс. рублей. В случае причинения крупного вреда не исключена уголовная ответственность.

Важно понимать, что несанкционированное потребление приносит ущерб не только энергокомпании, но и приводит к снижению качества электроэнергии, перепадам напряжения в сети, порче электроприборов, сбоям в электроснабжении и даже пожарам. Сообщить о случаях воровства электроэнергии и незаконного подключения к сетям можно сообщить по круглосуточному единому номеру контакт-центра 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный, анонимность гарантируется). Для звонка с мобильных устройств клиенты могут воспользоваться коротким номером 220. Услуга доступна на сетях мобильных операторов связи МегаФон, МТС, Билайн, Т2.