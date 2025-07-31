Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистского контента

Закон о штрафах за поиск экстремистского контента подписал глава государства Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, к статье 13.53 КоАП РФ будут привлекаться лица, ведущие целенаправленный поиск в интернете "заведомо экстремистских материалов", включенных в одноименный список. Нарушением будет считаться и получение доступа к ним, в том числе и через VPN. Наказание предусматривает штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей.

Помимо этого, штраф также предусмотрен за рекламу VPN: от 50 до 80 тыс. рублей для гражданский, от 80 до 150 тыс. рублей для должностных лиц и от 200 до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Закон вступит в силу с 1 сентября.

Ранее мы писали, что еще до подписания закона президентом, сенатор от Херсонской области Константин Басюк уже предлагал его ужесточить. В то же время, лава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскритиковала скандальную инициативу депутатов о штрафах за поиск экстремистских материалов и даже обращалась в Госдуму, чтобы отложить рассмотрение законопроекта в третьем чтении. По ее словам, есть риск, что действия силовиков будут направлены не столько на выявление лиц, которые сами распространяют экстремистские материалы, сколько на необоснованное привлечение к ответственности рядовых интернет-пользователей или даже лиц, которые занимаются такой деятельностью "по долгу службы".

Как будет работать взимание штрафов за потребление "экстремистского" контента на практике, пока и правда неясно. По словам экспертов, ранее в законах не было ответственности за потребление контента. При этом без доступа к гаджетам посмотреть, что именно человек ищет в интернете, может быть затруднительно. Но в распоряжении силовиков всегда есть более традиционный метод - массовые проверки телефонов у граждан.