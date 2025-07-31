В Тарко-Сале построят новый микрорайон Юбилейный

В Тарко-Сале построят новый микрорайон Юбилейный, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

Он расположится на месте жилой застройки по одноименной улице. С просьбой дать этой территории новую жизнь во время Честного маршрута в 2023 году к губернатору Ямала обратился житель Тарко-Сале Александр Фокин.

Новый микрорайон построят в рамках программы комплексного развития территорий. Здесь запланировано строительство семи многоквартирных домов, детского сада на 240 мест и масштабного образовательного кампуса для колледжа, в котором будут готовить специалистов для работы на предприятиях топливно-энергетического комплекса. Его построят при поддержке градообразующего предприятия "НОВАТЭК".



Застройка будет осуществляться на месте находящихся здесь аварийных домов. Работа по их сносу уже началась – 11 построек ликвидированы, до конца года снесут еще 29 зданий. Жителей переселяют в капитальные многоквартирные дома. Во многом решить вопрос с переселением помогают действующие на Ямале жилищные программы и новый микрорайон Южный.