Участники матча звезд мирового хоккея в Екатеринбурге будут играть в специальной форме

Участники матча звезд мирового хоккея с Павлом Дацюком, который через месяц пройдет в Екатеринбурге, выйдут на лед в необычной форме. Она будет сделана в стиле ретро.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ХК "Автомобилист", свитеры, в которых сыграют прославленные хоккеисты, имеют характерный воротник и шнуровку формы 70-80-х годов. Они выполнены в бордовом и бежевом цветах и объединяют в себе дизайн форм, в которых играл Дацюк в США и России.

Вдохновением для игровых джерси стала форма "Зимней классики НХЛ" 2014 года, в которой Павел сыграл за "Детройт Ред Уингс". Сам он также принял личное участие в разработке дизайна формы. Кроме этого, джерси будут украшены характерным для уральского народного искусства орнаментом. А еще одной особенностью станет специальное "волшебное" покрытие, эффект от которого зрители увидят во время предматчевого шоу.

Напомним, матч звезд мирового хоккея пройдет 30 августа на льду "УГМК Арены". В нем примут участие сразу четыре игрока екатеринбургского "Автомобилиста".