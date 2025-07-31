Крымчан предупредили о возможных перебоях с мобильным интернетом

Кратковременные отключения мобильного интернета возможны 31 июля в Крыму. Об этом сообщил региональный телеком-оператор "Волна".

Подчеркивается, что ограничения не связаны с работой оператора или покрытием сети, это временные меры для безопасности.

Звонки и обмен SMS работают в штатном режиме, как и домашний интернет, добавил оператор.

По данным СМИ, с утра пользователи из разных районов полуострова начали сообщать о проблемах с выходом в интернет.

Тем временем, представители власти в России пытаются найти нужные слова для ободрения граждан, которые терпят неудобства из-за отключений мобильного интернета. Так, в Госдуме предложили россиянам не быть "хипстерами" и радоваться простоте жизни без привычных гаджетов и сервисов. А губернатор Нижегородской области Глеб Никитин преподнес отключения интернета как раз как понятие из арсенала хипстеров – назвал это "детоксом".