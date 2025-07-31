Пропавшая в Екатеринбурге девочка найдена: она ночевала у приютившей ее семьи

В Екатеринбурге найдена пропавшая накануне в Чкаловском районе 7-летняя девочка Алина. С ней все в порядке.

Как сообщили Накануне.RU в аварийно-спасательном подразделении "РМК Поиск", к ним в оперативный центр поступил сигнал о пропаже Алины. Сотрудники отправились в местный торговый центр: искали по фудкортам и батутным паркам, затем на улице. Один из работников батутного парка узнал поисковиков по шевронам с логотипами и предложил свою помощь. Спустя некоторое время мальчик по имени Дима, который подрабатывает в этом же парке, сказал, что знает, где может находиться девочка.

Выяснилось, что в одной из квартир в малоэтажных домах Алину приютила семья. Ребенка накормили и оставили переночевать. Сотрудники "РМК Поиск" тут же выехали на место и сопроводили Алину в отделение полиции, по дороге купив ей мороженое.

Напомним, что розыском пропавшей также занимались представители МВД.