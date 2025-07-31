31 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Пропавшая в Екатеринбурге девочка найдена: она ночевала у приютившей ее семьи

В Екатеринбурге найдена пропавшая накануне в Чкаловском районе 7-летняя девочка Алина. С ней все в порядке.

Как сообщили Накануне.RU в аварийно-спасательном подразделении "РМК Поиск", к ним в оперативный центр поступил сигнал о пропаже Алины. Сотрудники отправились в местный торговый центр: искали по фудкортам и батутным паркам, затем на улице. Один из работников батутного парка узнал поисковиков по шевронам с логотипами и предложил свою помощь. Спустя некоторое время мальчик по имени Дима, который подрабатывает в этом же парке, сказал, что знает, где может находиться девочка.

Розыск 7-летней девочки в Екатеринбурге(2025)|Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Выяснилось, что в одной из квартир в малоэтажных домах Алину приютила семья. Ребенка накормили и оставили переночевать. Сотрудники "РМК Поиск" тут же выехали на место и сопроводили Алину в отделение полиции, по дороге купив ей мороженое.

Напомним, что розыском пропавшей также занимались представители МВД.

Теги: девочка, поиски, семья, Екатеринбург


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Ранее 31.07.2025 10:26 Мск Ушла из дома и не вернулась: в Екатеринбурге разыскивают пропавшую 7-летнюю девочку

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