В Тюменской области названы муниципалитеты, успешно реализующие молодежную политику

В Тюменской области названы муниципалитеты, успешно реализующие молодежную политику, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Ежегодная оценка производится по ключевым показателям реализации молодежной политики, на основе методики Росмолодежи. В частности оценивались такие показатели как: деятельность по развитию инфраструктуры и направлений по работе с молодежью, существующая в муниципальных образованиях поддержка молодежных инициатив, а также информационная работа и кадровая политика.

Все муниципальные образования Тюменской области были разделены на три группы - по численности молодежи в них. В каждой из трех групп были определены территории, в которых местные власти наиболее эффективно реализовывали работу в сфере молодежной политики. Оценивались результаты работы за 2024 год.

По итогам оценки, первые места в группе, где численность молодежи составляет свыше 10 000 человек заняли города Тюмень и Тобольск. Во второй группе, где численность молодежи составляет от 5 000 до 10 000 человек первое место занял Тобольский район. А в третьей группе - где число молодежи не превышает 5 000 лидером стал Юргинский район.