В Верховной Раде подрались, но приняли скандальный закон об антикоррупционных органах

Верховная Рада Украины сегодня рассматривает законопроект о полномочиях антикоррупционных органов – НАБУ и САП.

Обсуждение крайне резонансного документа выдалось таким же острым: сначала завязалась потасовка между депутатами от фракции "Слуга народа", а во время выступления Юлии Тимошенко один из депутатов показал неприличный жест средним пальцем руки.

В итоге Рада одобрила законопроект.

Напомним, 22 июля украинский парламент принял закон, по которому антикоррупционные органы лишались значительной части полномочий и фактически подчинялись прокуратуре. Это вызвало массовые протесты и критику с стороны Запада (по инициативе которого и были созданы эти структуры). В итоге президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент новый законопроект, который восстанавливает полномочия НАБУ и САП.