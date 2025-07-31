Выставка TNF EXPO станет доступнее для предпринимателей из УрФО

Организаторы TNF-2025 представили программу выставки, которая пройдет в рамках форума 15-18 сентября. Она включает более 30 деловых мероприятий, за четыре дня свои разработки продемонстрируют свыше 140 компаний топливно-энергетического комплекса и смежных отраслей.

Традиционно ключевым событием TNF EXPO станет Форум поставщиков ТЭК. Представители крупных недропользователей расскажут потенциальным партнерам о своих проектах, потребностях в отечественных технологиях и оборудовании, прогнозных объемах закупок. Такие сессии проведут "Газпром нефть", "Роснефть" и впервые – "Сургутнефтегаз". Отдельная встреча будет посвящена требованиям к испытанию и сертификации оборудования для ТЭК, ее организует Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ).

"Выставку TNF в этом году отличает полноценная деловая программа, не связанная с активностями на площадке форума. Поэтому мы приняли решение открыть отдельную регистрацию на EХРO. Так посетители выставки, среди которых традиционно много представителей малого и среднего бизнеса из ближайших Свердловской, Челябинской, Курганской областей, ХМАО и ЯНАО, смогут выбрать интересующие события точечно и решить свои бизнес-задачи", – рассказал исполнительный директор Промышленно-энергетического форума TNF Владимир Илющенко.

Он также подчеркнул, что мероприятия TNF EXPO открывают производителям конкурентных российских решений дополнительные возможности для того, чтобы войти в проекты крупных нефтегазовых компаний.

Добавим, что в рамках выставки состоятся питч-сессии и будут представлены проекты финалистов Всероссийской премии лучших технологических решений для ТЭК «Территория технологий». 17 сентября площадку EXPO посетят официальные делегации федеральных министерств. Также планируется подписание ряда соглашений о партнерстве между участниками форума. Кроме того, на протяжении всех дней выставки посетители смогут попасть на тематические экскурсии. Подробнее о доступе на TNF EXPO можно узнать на сайте форума.