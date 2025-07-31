Две из трех АЭС в Казахстане построят китайцы, а не россияне

Две из трех АЭС в Казахстане будет строить Китай. Ранее предполагалось, что подрядчиком на всех объектах может стать "Росатом".

О выборе китайских подрядчиков при строительстве второй и третьей АЭС сообщил первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр. Он отметил, что пока площадки для возведения второй и третьей станции рассматриваются, стоимость строительства и запуска объектов также не называются.

Ранее Казахстанское агентство по атомной энергии не исключало, что две АЭС в стране построит консорциум китайских корпораций во главе с China National Nuclear Corporation (CNNC).

В 2024 году Казахстан провел референдум о строительстве первой в стране АЭС в Алматинской области. В июне 2025 года было объявлено, что проектом займется "Росатом", сдача станции в эксплуатацию намечена на 2035-2036 гг., передает РБК.

Между тем, Скляр сообщил, что от услуг России Казахстан откажется и при строительстве трех новых ТЭЦ. Ранее подрядчиком планировалось сделать "Интер РАО". Но компания не смогла привлечь финансирование.