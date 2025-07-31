В Москве супружескую пару приговорили к 15 и 17 годам за сбор данных о военных

Супружескую пару, собиравшую для военной разведки Украины данные о сотрудниках спецслужб и военнослужащих, приговорили к 15 и 17 годам лишения свободы. Об этом сообщает ФСБ России.

Муж и жена, проживавшие в Москве, были задержаны весной 2024 года. Их признали виновными в совершении государственной измены.

По данным ФСБ, супруги действовали по заданию украинской военной разведки. Они собирали и передавали в спецслужбу сведения о подразделениях ФСБ, ФСО, МВД, ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Кроме того, они готовивили диверсии в Москве перед Днем Победы в 2024 году.

Ранее в Крыму были задержаны две женщины, передавшие украинским спецслужбам сведения о военных объектах и военнослужащем Черноморского флота. Возбуждены уголовные дела о госизмене в форме шпионажа.