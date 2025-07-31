В соцсетях предложили переименовать города Югры. Инициатор переименования оштрафован

Сургутский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Бобокалонова Х.О. о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В социальной сети "ВКонтакте" он опубликовал комментарий с предложением переименовать города региона - Сургут и Нижневартовск в джамаат из-за большого количества мусульман, проживающих на территории, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского суда. Джамаат - это объединение группы мусульман с целью совместного изучения ислама, совершения религиозных обрядов, взаимопомощи, регулярного общения между собой.

Лингвистическим заключением установлено, что высказывание направлено на возбуждение ненависти или вражды по отношению к группам лиц, выделенным по признакам расы, национальности, региона происхождения и проживания. По решению суда он оштрафован на 10 тыс. руб.

Постановление вступило в законную силу.

Напомним, ранее в регионе прогремел скандал, после того, как депутат окружной думы Халид Таги-Заде, назвал Югру "родиной узбеков". Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа ранее не нашла нарушений в заявлении депутата. В отношении парламентария были применены меры, касающиеся правил нарушения депутатской этики. По результатам проверки, депутата лишили должности заместителя председателя комиссии и статуса работы на постоянной основе. Сам депутат заявлял, что считает это решение несправедливым. В последствии он отказался от мандата.

Добавим также, что по итогам почти семи месяцев 2025 года в Югре, как и в прошлом году, самыми популярными остаются имена Мухаммад и Амина. Первым нарекли 222 новорожденных, вторым — 121, говорится в реестре загса Ханты-Мансийского автономного округа. Среди популярных имен также София, Сафия, Анна и Василиса. Мальчиков чаще всего называют Михаилом, Александром, Артемом и Романом.