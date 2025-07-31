Депутат обратился в Минтранс из-за скользкой разметки

К новому министру транспорта России Андрею Никитину обратились из-за дорожной разметки – поступила просьба изменить её состав, сделав его менее скользким.

"Прошу вас обязать компетентные службы внести изменения в нормативную документацию и изменить состав для нанесения дорожной разметки, сделав его абразивным и устойчивым к скольжению", - говорит в документе первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев, документ есть у ТАСС.

По словам политика, дорожная разметка наносится материалом, который при затвердевании становится очень скользким, особенно в дождь.