В Саудовской Аравии сорвалось колесо аттракциона "360 градусов" вместе с людьми

В городе Таиф в Саудовской Аравии в парке развлечений Green Mountain во время движения обрушился аттракцион "360 градусов".

Маятниковый механизм, на котором находилось колесо с сидениями, обломился и рухнул на землю вместе с людьми. Одного их посетителей выбросило по инерции на несколько метров.

По данным СМИ, по меньшей мере 23 человека получили травмы средней тяжести, трое находятся в больнице в критическом состоянии.