АО "Транснефть – Сибирь" провело комплексную тренировку на подводном переходе нефтепровода в ХМАО-Югре

Специалисты АО "Транснефть – Сибирь" провели комплексное учение по подтверждению готовности персонала Урайского управления магистральных нефтепроводов (УМН) к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти на акватории реки Конда в Ханты-Мансийском автономном округе.

Цель мероприятия – проверка готовности и отработка действий персонала при локализации аварийного выхода нефти на водной поверхности в летний период – достигнута. Участники тренировки продемонстрировали высокий уровень подготовки, слаженность и правильность действий при ликвидации последствий аварийной ситуации.

Готовность к устранению условного отказа с выходом нефти на подводном переходе магистрального нефтепровода (МН) Красноленинская – Шаим – Конда показал персонал линейной аварийно-эксплуатационной службы линейной производственно-диспетчерской станции "Шаим", центральной ремонтной службы (ЦРС) филиала и профессионального аварийно-спасательного формирования (ПАСФ) Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий (СУПЛАВ).

По замыслу учений на участке МН в районе подводного перехода через реку Конда было зафиксировано снижение давления ниже допустимого. Диспетчер условно остановил транспортировку нефти и оповестил руководителей подразделений и службу ведомственной охраны Урайского УМН, а также контрольные и надзорные организации. Прибывшая на место патрульная группа для изучения обстановки подтвердила условный выход нефти на поверхность, который произошел из-за разгерметизации нефтепровода в русловой части.

На три рубежа для локализации "выхода" нефти в расчетное время прибыли колонны линейной аварийно-эксплуатационной службы ЛПДС "Шаим", ЦРС и ПАСФ СУПЛАВ. В ходе работ было установлено 1120 м боновых заграждений в летнем исполнении. Также было использовано нефтесборное оборудование, моторные лодки и катера, шанцевый инструмент, установлены емкости с ПВХ-покрытием для сбора нефти. В мероприятии приняли участие более 100 человек, задействовано свыше 40 единиц спецтехники и оборудования.

Отсутствие загрязняющих веществ за заградительными рубежами подтвердила служба экологической безопасности и рационального природопользования Урайского УМН в рамках эколого-аналитического контроля (выполнен отбор и анализ проб атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод). Условный выход нефти локализован в полном объеме в нормативные сроки.

Наблюдатели от ГУ МЧС России по ХМАО-Югре и органов исполнительной власти положительно оценили результаты проведенного учения. Квалификация персонала, техническое оснащение позволяют своевременно и эффективно реагировать на возможные нештатные ситуации природного или техногенного характера на производственных объектах АО "Транснефть – Сибирь", тем самым обеспечивая высокий уровень производственной и экологической безопасности.