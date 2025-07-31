В Часовом Яре уничтожена самая крупная группировка ВСУ за всю историю СВО

ВС России уничтожили крупнейшую за всю историю СВО группировку ВСУ во время боев в Часовом Яре. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Отмечается, что речь идет о тысячах человек личного состава украинской армии.

Ранее в Минобороны сообщили, что Часов Яр освободила "Южная" группировка войск. Город расположен на краматорско-дружковском направлении.

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что с освобождением Часова Яра на данном направлении полностью поломана вся оборонительная система противника.