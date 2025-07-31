Суд вынес приговор жителю Первоуральска, сообщившему фейк о взрыве газа

В Первоуральске вынесен приговор мужчине, сообщившему фейк о произошедшем ЧП.

Как сообщили Накануне.RU в городском суде, в декабре 2024 года пьяный уралец из своей квартиры позвонил на телефон "112" и передал ложные сведения о взрыве газа у дома по улице Энгельса. Правоохранительные органы проверили эту информацию (которая не подтвердилась) и установили звонившего. Было возбуждено уголовное дело.

Сам мужчина признал вину в полном объеме и раскаялся. По его ходатайству дело было рассмотрено в особом порядке. Первоуральский суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.