В США 25 пассажиров госпитализировали после попадания самолетов в турбулентность

25 пассажиров рейса Солт-Лейк-Сити (США)-Амстердам были госпитализированы после того, как самолет авиакомпании Delta Air Lines попал в зону сильной турбулентности, об этом сообщил сам перевозчик.

Самолет Airbus A33-900 совершил экстренную посадку в городе Миннеаполисе (штат Миннесота, США). Всего на борту было 275 пассажиров и 13 членов экипажа. Борт встречали парамедики, они госпитализировали 25 человек.

Как правило, в момент попадания самолета в зону турбулентности травмы получают пассажиры и члены экипажа, которые в этот момент не были пристегнуты. В то же время повреждения самого самолета или авиакатастрофы из-за попадания в турбулентность крайне редки.