"Роскосмос": Утечка воздуха на российском сегменте МКС продолжается

Утечка воздуха, наблюдаемая на российском сегменте МКС, значительно сократилась, но все еще продолжается. Об этом заявил замглавы Роскосмоса, спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в космосе Сергей Крикалев.

Об устранении утечки в промежуточной камере модуля "Звезда" сообщалось в июне.

По словам Крикалева, в течение некоторого времени специалисты считали, что нашли последнюю трещину и заделали ее. Однако наблюдения показали, что потеря воздуха продолжается.

"Мы продолжаем усилия по ее поиску и устранению - недавние ремонтные работы серьезно сократили скорость утечки воздуха", - цитирует ТАСС Крикалева.

Отметим, что утечки воздуха фиксируются в модуле "Звезда" уже не первый год. Это основной модуль российского сегмента, где находятся системы управления полетом, жизнеобеспечения, каюты космонавтов и т.д. На орбиту модуль был отправлен в 2000 году, хотя корпус его был изготовлен еще в 1985 году – его планировали сделать частью национальной орбитальной станции "Мир-2".

В NASA заявляли, что если ликвидировать утечку воздуха в российском модуле "Звезда" на МКС не удастся, его придется навсегда изолировать.